Voorbijgangers redden leven vader en zoontje (9) in Zeeuwse Oosterland

Suzanne de V. uit Helmond sloeg partner dood met hamer: 'Het was hij of ik'

12:39 De rechtbank in Den Bosch buigt zich vandaag en morgen over de vraag of Suzanne de V. (27) uit Helmond in mei vorig jaar in uiterste nood haar gewelddadige partner doodsloeg met een hamer of dat het toch met opzet was, zoals het Openbaar Ministerie vermoedt.