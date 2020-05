Voorkom coronaverwarring en bekijk hier de versoepelingen die vanaf 1 juni gelden

1 juni

- De horeca mag open om 12.00 uur. Er mogen 30 bezoekers tegelijk (exclusief personeel) in het café of restaurant zijn, iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar. Buiten op het terras geldt in principe geen maximum, maar natuurlijk wel het verplicht afstand houden. Gezinnen en huisgenoten zijn een uitzondering op die afstandsregel. Aan de voorkant moet er een ‘checkgesprek’ plaatsvinden om te zorgen dat er niemand met klachten binnenkomt.

- Ook bioscopen, theaterzalen en andere culturele instellingen mogen hun deuren openen met maximaal 30 bezoekers (exclusief personeel), met inachtneming van de 1,5 meter-regel en het checkgesprek.

- Musea en monumenten mogen ook weer bezoekers ontvangen, met hetzelfde maximale aantal, op afstand, exclusief personeel.

- Het ov gaat weer volgens de normale dienstregeling rijden. Ook hier geldt dat mensen afstand moeten houden op perrons en in trein, bus, metro en tram. Een mondkapje wordt verplicht. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, riskeren een boete van 95 euro.

2 juni

Het voortgezet (speciaal) onderwijs mag weer beginnen, ook met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Om het ov niet over te belasten, moeten leerlingen lopend of fietsend naar school. In het speciaal onderwijs moet extra voorzichtig omgesprongen worden met de risicogroepen.

8 juni

Basisschoolleerlingen gaan op dit moment nog naar school in halve klassen. Vanaf 8 juni kan het basisonderwijs weer op de normale manier hervat worden, net zoals de kinderopvang.

15 juni

- Praktijklessen en toetsing in het mbo zullen hervat worden.

- Er is al voorzichtig begonnen met een versoepeling van de beperking van het verbod op bezoek in een aantal verpleeghuizen en huizen voor gehandicaptenzorg. Vanaf 15 juni moet ‘een bepaalde vorm van’ bezoek in alle instellingen weer mogelijk zijn op een veilige manier. Voor kwetsbare ouderen die niet in een instelling wonen geldt dat bezoek al eerder mag: vanaf 25 mei mag visite weer, mits de 1,5 afstand in acht wordt genomen.