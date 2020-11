Voorlopig geen winterse perikelen, maar vooral droog en zacht herfstweer

De dag begon vandaag in Nederland op veel plaatsen met prachtig weer. En voorlopig hoeven we daar volgens Weerplaza nog geen afscheid van te nemen. Vandaag is in Eindhoven het landelijke temperatuurrecord gesneuveld en de komende week blijft het overwegend droog en zijn de temperaturen mild.

De dag begon lokaal met enkele buien en vanmiddag trekt voornamelijk in het noorden nog wat regen over Nederland. ,,In de rest van het land is het droog en loopt de temperatuur flink op”, vertelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. De wind is vandaag zwak en ook de zon laat zich volop zien.

Warmste 9 november ooit

In De Bilt is de temperatuur maandagmiddag om 13:00 uur naar 16,7 graden gestegen. Het is daarmee officieel de warmste 9 november ooit gemeten, aldus Weeronline en Weerplaza. Het vorige record stond op 16,5 graden en werd gemeten in 1983.



Het record van maandag is alweer het twaalfde datum-warmterecord in De Bilt dit jaar. Er werden alleen maar warmterecords gebroken. Dat heeft alles te maken met de opwarming van het klimaat. Een normaal jaar telt gemiddeld acht datum-warmterecords en één datum-kouderecord.



De hoogste temperatuur van alle officiële weerstations van het KNMI bedraagt maandag 17,7 graden en is gemeten in Eindhoven. Het kwik kan komende uren nog iets oplopen.

Het datum-record van 9 november komt precies een week na het laatste datum-record. Bovendien was het in geen enkele novembermaand in De Bilt zo warm als het toen op 2 november 2020 was. Op het hoofdstation werd een temperatuur van 19,3 graden gemeten en in het zuidoosten was het regionaal zelfs warmer dan 20 graden.

Rustig herfstweer

Morgen begint de dag mogelijk met nevel of mist. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking wat toe en kan er lokaal een enkele bui gaan vallen. In het noorden wordt het tussen de 11 en 13 graden. In het zuiden blijft het wat zachter met een maximum temperatuur van 15 graden. De zon laat zich vooral in het zuidoosten zien.



Ook de rest van de week kunnen we zacht en grotendeels droog herfstweer verwachten. ,,Het blijft rustig met soortgelijke temperaturen’’, aldus Klaassen. Er is ruimte voor de zon en zo af en toe kan er een buitje vallen.”

Het weer verandert halverwege november licht doordat de invloed van het hogedrukgebied boven Oost-Europa afneemt. Dit betekent dat er vanaf dan wat meer storingen over ons land zullen trekken, maar desondanks blijft het alsnog overwegend droog.

Code rood in natuurgebieden

Afgelopen weekend gold in veel Brabantse natuurgebieden code rood, doordat vanwege het mooie weer veel bezoekers eropuit trokken. Via Twitter riep Visit Brabant op om eerst te controleren of een plek niet te druk is, voordat er afgereisd wordt naar een natuurgebied. Voor dat doeleinde werd toen een kaart met een druktemeter gedeeld.



,,Het is echt ongekend druk", reageerde boswachter Luc Roosen van Natuurmonumenten. ,,Zolang mensen zich goed aan de regels houden, doen we er niets aan. Netjes op de paden blijven, honden aangelijnd en afstand houden. Wel als het parkeren uit de klauwen loopt, dan handhaven we daar op.”