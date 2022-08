Voormalig burgemeester en oud-minister Bram Peper (82) overleden

Peper is 82 jaar geworden. Hij woonde in Rotterdam en overleed zaterdagmiddag na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn naasten. PvdA’er Peper was van 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam. Daarna werd hij minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok.

Peper werd in 1940 in Haarlem geboren als zoon van een metaalbewerker. Zijn vader was communist. Peper volgde de HBS-B en was van zijn zeventiende tot zijn drieëntwintigste op semiprofessioneel niveau voetballer. Hij werd enkele keren geselecteerd voor het Nederlands amateurelftal. Hij studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij als hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, tevens was hij adviseur van de toenmalige burgemeester van die stad, André van der Louw.

In voetsporen Van der Louw

In 1982 trad Peper op 42-jarige leeftijd in de voetsporen van Van der Louw en werd hij geïnstalleerd als burgemeester van zijn favoriete stad. Hij was niet bij iedereen geliefd, veel ambtenaren kregen tegen hun wil een andere functie. Ook buiten het stadhuis was er gedoe. Zo schold de burgemeester een agent uit die hem aanhield terwijl hij met zijn dienstauto over een busbaan reed. Toch bleef hij 16 jaar lang eerste burger van Rotterdam. In 1998 vertrok Peper naar Den Haag voor een ministerspost in het tweede kabinet-Kok. Maar het verleden bleef de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties achtervolgen. Als Rotterdamse burgemeester zou Peper op grote voet hebben geleefd en voor 100.000 gulden hebben gefraudeerd; de bonnetjesaffaire was geboren.

Er verschijnen steeds meer berichten in de media over Pepers declaraties uit zijn bestuurlijke periode in de Maasstad die niet correct zouden zijn geweest, een geheim burgemeesterspotje waaruit onterechte betalingen zouden zijn verricht, privégebruik van het schip de Nieuwe Maze, en horkerig gedrag tegenover personeel. Het werd duidelijk dat Peper ook in zijn laatste jaren als burgemeester weinig vrienden had gemaakt op het stadhuis in Rotterdam.

Op 13 maart 2000 trad Peper af als minister, volgens eigen zeggen om het openbaar bestuur niet te belasten en om zich beter tegen de aantijgingen te kunnen verweren. Die strijd gaat hij samen aan met zijn (derde) echtgenote Neelie Kroes (hier samen bij Binnenhof), de VVD-bestuurder die onder meer minister van Verkeer en Waterstaat was. Op 15 maart 2000 maakte Peper zijn declaraties openbaar via internet. Op 17 maart verscheen het rapport van de Rotterdamse Commissie tot Onderzoek van de Rekening, waarin wordt gesteld dat Peper niet juist heeft gedeclareerd. Dit rapport is aanleiding tot een twee jaar durende juridisch strijd die uiteindelijk in het voordeel van Peper wordt beslecht. Er kwam een schikking, maar volledig eerherstel kreeg de ex-minister niet. De affaire is voor de PvdA aanleiding de politiek vaarwel te zeggen. Hij wordt onder meer hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Reactie Aboutaleb

Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was Peper in zijn tijd een groot bestuurder en denker. ,,Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid inclusief de bouw van de Erasmusbrug waren vooruitstrevend en hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad. Hij heeft de laatste jaren helaas ook geleden onder een mindere gezondheid. En toch verscheen hij regelmatig op allerlei stedelijk activiteiten om zijn belangstelling te tonen.’’ Aboutaleb en het rest van het Rotterdamse gemeentebestuur laten weten het overlijden als een ‘zwaar verlies voor de stad te ervaren’. De Rotterdamse vlag hangt vanaf morgen 10.00 uur halfstok op het stadhuis.

Reactie Opstelten

Oud-burgemeester van Rotterdam en voormalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten laat weten 'zeer onder de indruk te zijn van het overlijden van Peper'. ,,Hij was een bijzondere man, een groot bestuurder, visionair. Hij heeft veel voor de stad gedaan. In het bijzonder de sprong naar Zuid, waarbij hij het centrum van Rotterdam met de nieuwe Kop van Zuid liet verbinden door de bouw van de Erasmusbrug. We hebben ook moeilijke tijden gehad, maar dat is gelukkig uitgesproken.’’

Reactie PvdA

De landelijke PvdA rouwt om het overlijden van oud-burgemeester en oud-minister Bram Peper die jarenlang politiek actief was voor de sociaaldemocratische partij. ,,We gaan zijn scherpe blik en enorme betrokkenheid missen”, meldt de partij op Twitter. ,,Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.”

Partijleider Attje Kuiken spreekt van een ‘zeer verdrietig bericht.’ Peper ‘stond aan de basis van het Rotterdam zoals we het nu kennen en zal door ons en veel Rotterdammers en Nederlanders worden gemist’, schrijft ze. ‘Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.’

Ook partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent staat zaterdagavond stil bij het overlijden van Peper. ‘Tijdens mijn laatste bezoek aan hem stond zijn deur wagenwijd open. Hij sprak bezorgd over de afbraak van de overheid en pleitte juist voor een sterke staat.’ Sent noemt de voormalig burgemeester ‘opmerkzaam, slim en betrokken. We gaan je missen, Bram.’

Paddy Roomer, voormalig deelgemeeente-bestuurder Hoek van Holland, omschrijft Peper als een man die de stad echt verder heeft gebracht. ,,Bram was ook een enorme baseball-liefhebber. Hij kwam altijd met veel plezier naar het World Port Tournament Baseball. Het stadion kwam vooral dankzij zijn inzet tot stand. We ontvingen hem altijd met alle egards. Bram was een lieve en belangstellende man.’’

Reactie Rutte

Ook premier Mark Rutte reageert verdrietig op het overlijden van de oud-politicus. ‘Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn. Hij maakte van Rotterdam een van de modernste steden ter wereld. Hij was een kundig bestuurder en goede vriend’, laat de premier weten via Twitter.

‘Dag goede Bram, we zullen je missen. Getalenteerd voetballer, begenadigd socioloog, leider van Rotjeknor', twittert Eurocommissaris Frans Timmermans. ‘Wat kon jij schrijven! En leven! Principieel maar niet dogmatisch, werkend aan een samenleving van en voor iedereen. Dank voor je kameraadschap en vooral: voor je humor.’

