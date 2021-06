Voormalig hoofddocent Universiteit Utrecht had niet eens havo-diploma

De Ruijter staat momenteel bij de rechtbank Amsterdam terecht voor valsheid in geschrifte en oplichting. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van jarenlange, grootschalige fraude en eist twee jaar celstraf.

De oud-decaan werd in 2017 aangehouden. Hij zou Tilburg University - onder andere - voor meer dan een miljoen euro hebben opgelicht. Dat deed hij door het laten uitbetalen van valse facturen aan familieleden. Tijdens de zitting kwam nog een ander saillant detail aan het licht. Voordat De Ruijter in Tilburg werd aangesteld, werkte hij als hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, waar hij de echtgenoot van een nicht aanstelde als universitair hoofddocent.

Quote Het geld was bedoeld voor onderwijs en onderzoek, voor goede wetenschap, en het is daar niet terechtge­ko­men Maarten Post, het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht

‘Betreurenswaardig’

De man was aangesteld van 1 oktober 2006 tot 31 december 2007 en streek volgens het OM een nettosalaris op van ruim 58.000 euro, zonder dat hij daarvoor werkzaamheden verrichte. Wetenschappelijke kwalificaties had hij ook niet. Het aangetrouwde familielid van De Ruijter beschikte zelfs niet over een havo- of vwo-diploma.

De woordvoerder van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, Maarten Post, bevestigt dit tegenover radioprogramma Argos. ,,Het is ongelooflijk kwalijk en betreurenswaardig dat dit is gebeurd”, zegt Post. ,,Het geld was bedoeld voor onderwijs en onderzoek, voor goede wetenschap, en het is daar niet terechtgekomen.”

Steken laten vallen

Post geeft toe dat ook de universiteit steken heeft laten vallen. ,,We hebben ons afgevraagd hoe dit in hemelsnaam mogelijk is geweest.” Nadat de FIOD de onrechtmatige aanstelling bij huiszoekingen ontdekte, heeft de Universiteit Utrecht een intern onderzoek ingesteld. Daarbij is geconcludeerd ‘dat de checks and balances niet afdoende hebben gefunctioneerd’.

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Amsterdam doet op 2 augustus uitspraak in de strafzaak. Ook tegen de nicht van De Ruijter heeft het OM een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Bij de andere twee verdachten gaat het om werkstraffen en een voorwaardelijke celstraf.

