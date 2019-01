Voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers op vrije voeten

Aan de enkelband

De rechter legde als bijzondere voorwaarden op dat Kuipers, die een enkelband krijgt, geen media-optredens mag geven en geen contact zoekt met ex-leden van No Surrender. De Emmenaar legde vorig jaar zijn functie als ‘World Captain’ neer. Ook liet hij zich toen uitschrijven als lid van No Surrender.



De rechtbank probeert de zaak tegen Kuipers en een aantal andere kopstukken van No Surrender tussen 17 juni en 11 juli inhoudelijk te behandelen. De voorlopige hechtenis van medeverdachte Theo ten V., een voormalige rechterhand van Kuipers, is maandag ook opgeheven. Hij zat bijna een jaar vast.



Na een anonieme melding over uitbraakplannen werd Kuipers in september vorig jaar in allerijl overgebracht van de gevangenis in Leeuwarden naar de zwaarder beveiligde afdeling BPG (Beheersproblematische Gedetineerden) in Vught. Twee weken later werden de extra maatregelen opgeheven en kon Kuipers terugkeren in een normaal regime. Hij komt vrijdag op vrije voeten.