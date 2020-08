Voormalig VVD-minister Atzo Nicolaï (60) overleden

De in Delft geboren Atzo Nicolaï, die in Rotterdam en Amsterdam staats- en bestuursrecht en politicologie studeerde, had namens de VVD zitting in twee kabinetten-Balkenende. Van 2002 tot 2006 was hij staatssecretaris voor Europese Zaken (op het ministerie voor Buitenlandse Zaken) in het kabinet-Balkenende II.