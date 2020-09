Voorrang leraren in teststraat en dag na de test al uitslag

update Ophef rond officier van justitie die Akwasi ontsloeg van vervolging

13 september Er is ophef ontstaan rond de officier van justitie die namens het Openbaar Ministerie (OM) de uitspraak ondertekende om rapper Akwasi niet te vervolgen. Jacobien Vreekamp werkte tot voor kort samen met Kick Out Zwarte Piet (KOZP)-activist Mitchell Esajas. Tot 20 juli zaten beiden in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).