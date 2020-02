Voortaan dwangsom van 2500 euro voor ouders van jonge messenbezitters uit Rotterdam

Hij ziet ook in een gebiedsverbod voor jongeren een middel. ,,Dan bepalen we dat ze alleen de weg naar school en terug naar huis mogen afleggen in een wijk. Ouders stellen we medeverantwoordelijk dat een kind zich daaraan houdt.’’

Preventieve werking

De politie is voorstander van het opleggen van een dwangsom. In Rotterdam is het al verboden om alle messen ‘openlijk’ te dragen, ook bijvoorbeeld aardappelschilmesjes of stanleymessen. ,,De boetes zijn over het algemeen niet dermate hoog dat daar op zich al een preventieve werking van uitgaat’’, zegt een woordvoerder van de politie.