Voortvluchtige ‘tattookiller’ Cor P. gearresteerd in Dominicaanse Republiek na aanslag op zijn leven

De beruchte ‘tattookiller’ Cor P. (38) is donderdag in een ziekenhuis in de Dominicaanse Republiek gearresteerd. Twee dagen daarvoor was de Schiedammer zwaargewond geraakt bij een poging hem te liquideren. Hij was in januari 2020 uit Nederland gevlucht nadat levenslang tegen hem was geëist voor een onderwereldmoord.

Twee mannen op een scooter beschoten Cor P. vorige week dinsdag in zijn witte terreinwagen in het centrum van het Dominicaanse toeristenoord Las Terrenas, waar hij waarschijnlijk al enige tijd woonde. Hij probeerde te ontkomen, maar botste tijdens een korte achtervolging op een andere terreinwagen, waarna zijn auto op de kant kwam te liggen. Hij klom uit de auto en rende een steegje in, waar de schutters hem zwaargewond achterlieten. Volgens de lokale politie is hij door drie kogels geraakt.

In een filmpje op YouTube doet een getuige verslag van het incident.

In zijn appartement werden in twee kluizen een pistool, enkele magazijnen, volop kogels en een pruik gevonden, plus twee valse nummerplaten, vier vervalste paspoorten en vijf nagemaakte identiteitskaarten uit Costa Rica.

De politie dacht eerst dat het slachtoffer afkomstig was uit Costa Rica, zoals een van P.’s valse identiteitsbewijzen vermeldde. Toen bleek dat het om Cor P. ging, die internationaal stond gesignaleerd, is hij donderdag in het ziekenhuis gearresteerd.

Liquidaties

Met drie medeverdachten werd Cor P. in 2014 veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Die straf kreeg hij voor de poging de Amsterdamse crimineel Marlon D. met tientallen kogels te liquideren in de Andries Vierlinghstraat in Amsterdam-Slotervaart, in augustus 2009. Justitie ziet hem als een van de leiders van de zogeheten ‘tattookillers’, verwijzend naar de Chinese tekens die ze op hun ruggen hebben laten tatoeëren.

In januari 2020 stond Cor P. met anderen ook terecht voor het liquideren van de gewezen tattookiller Onno Kuut, wiens lichaam in maart 2009 door wandelaars was gevonden in een ondiep duingraf bij Hoek van Holland. Nadat levenslang tegen P. was geëist, knipte hij zijn enkelband door waarmee hij onder voorwaarden was vrijgelaten en vluchtte. Volgens ingewijden verbleef hij al lange tijd in de Dominicaanse Republiek.

Eerder was hij verdacht van betrokkenheid bij de moord op de oud-kickbokser Peter Smit. In die zaak is hij in hoger beroep vrijgesproken. In het criminele milieu wordt Cor P. aan meer moorden gelinkt. Zijn bijnaam is ‘De Paling’. Dit omdat hij meestal wist te ontkomen aan straf.

De exacte toedracht van de moordaanslag is niet bekend. Nederland heeft geen officieel uitleveringsverdrag met de Dominicaanse republiek. Sinds hij zijn enkelband doorknipte, staat Cor P. internationaal gesignaleerd. De rechtbank heeft de ‘tattookillers’ vrijgesproken van de moord op Kuut, maar justitie is in hoger beroep gegaan.