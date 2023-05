Voorwaardelijke celstraf voor Michel, die hielp bij zelfeuthanasie van zijn vriendin

Volgens de rechtbank blijkt uit het dossier dat Evelien, die 39 jaar was, een uitgesproken doodswens had. ‘Uiteindelijk had de vrouw steeds meer zorg nodig en was zij aan bed gebonden. De verdachte nam de zorgbehoeftes van de vrouw volledig op zich. Omdat hij haar enige mantelzorger was, bevonden zij zich in een zware, eenzame positie.’

Toch is de rechtbank ervan overtuigd dat er andere wegen waren die het stel had kunnen belopen. Zo zouden zorgverleners hebben aangegeven dat Evelien open moest staan voor andere behandeling. Uit het medisch dossier komt naar voren dat er wel vragen zijn gesteld over euthanasie, maar niet dat er daadwerkelijk een onderbouwd verzoek om euthanasie is besproken met de huisarts, stelt de rechtbank. ‘Aangezien de reguliere geneeskunde niet betrokken was bij de uitvoering van de doodswens van de vrouw, is niet door een bevoegd arts vastgesteld dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.’

Quote De rechtbank vaart ten onrechte op een incompleet medisch dossier Tim Vis, Advocaat

Incompleet dossier

Volgens advocaat Tim Vis klopt dit niet. „De rechtbank vaart ten onrechte op een incompleet medisch dossier. De huisarts heeft het dossier niet willen verstrekken, waardoor de rechtbank zich baseert op afgeleide informatie. Uit de verklaringen van Michel, de behandelend fysiotherapeut en vooral ook Evelien zelf komt naar voren dat ze allen op verschillende momenten indringend maar vergeefs hebben verzocht om euthanasie. Het gaat bovendien niet om de vraag of Evelien alternatieven had, het gaat om de vraag of Michel zich als naaste kon onttrekken aan haar bestendige doodswens.”

Volgens de rechtbank is komen vast te staan dat Michel zijn vriendin in 2020 hielp bij voorbereidingen om haarzelf van het leven te beroven. ‘Het jaren intensief verzorgen van zijn partner, met name in haar laatste levensfase, heeft een grote impact gehad op het leven van verdachte. Het gemis heeft nog steeds een grote impact. Daar houdt de rechtbank rekening mee. Verder is de man niet eerder veroordeeld voor enig strafbaar feit.’

Michel reageert gelaten op de uitspraak. „Ik had geen vrijspraak verwacht omdat ik heb bekend een strafbaar feit te hebben gepleegd. Met de onderbouwing ben ik het niet eens. We hebben zoveel geprobeerd, door de jaren heen, zo vaak aangegeven hoe Evelien erin stond. Voor mij blijft het belangrijkste dat ik heb gehandeld naar haar wens. Zij geeft mij een gevoel van dankbaarheid, en daar kan ik mee verder.” Michel en zijn advocaat beraden zich op een eventueel hoger beroep.

Quote Consequen­tie van dit beleid is dat mensen gedwongen worden om op inhumane wijze en in eenzaam­heid te sterven Fransien van ter Beek, Bestuurder Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Consequentie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) stelt dat deze zaak aantoont dat ‘het hoog tijd is om naar de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding te kijken’. „Deze zaak onderstreept opnieuw het feit dat naasten die een zware taak op zich nemen om iemand te steunen bij een zelfgekozen levenseinde, grote kans lopen op rechtsvervolging”, zegt bestuurder Fransien van ter Beek.

Op hulp bij zelfdoding staat een strafmaximum van drie jaar. „Consequentie van dit ontmoedigingsbeleid -ook voor naasten die alleen maar aanwezig willen zijn of mentale steun willen bieden- is dat mensen gedwongen worden om op inhumane wijze en in eenzaamheid te sterven. Als hulp bij zelfdoding een daad van mededogen en liefde is, zou dat nooit bestraft mogen worden.”

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: