Voorzitter College voor Toetsen en Examens: ‘Smeer examens over schooljaar uit’

De schoolexamens en de tijdvakken van het centraal examen op de havo en het vwo moeten veel meer worden verspreid over het schooljaar. Dat zegt Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, in een podcast. Ook wil Hendrikse ervan af dat docenten en ouders al voor kinderen tussen de 10 en 14 moeten beslissen over een onderwijsrichting.

In de Curio-podcast De Kracht van Onderwijs vertelt Hendrikse, die afzwaait als CvTE-voorzitter, allereerst af te willen van een centraal examen in een tijdvak dat ergens in mei begint en meteen gevolgd wordt door een tweede en een derde tijdvak. ,,Weg met die vanzelfsprekendheid dat medio juni overal de vlag uitgaat, omdat de 16-/17-/18-jarigen hun studie hebben afgerond. We moeten toe naar een langere periode van examineren, naar momenten die goed zijn voor de leerling.”

Een leerling kan volgens hem bijvoorbeeld al eerder in het schooljaar klaar zijn met een vak. ,,Talen kun je bijvoorbeeld eerder in het jaar afsluiten. Daarna is er dan nog alle tijd voor spreekvaardigheid.”

Daarnaast wil Hendrikse dat schoolexamens niet langer worden gebruikt als oefening voor het centraal examen. De schoolexamens moeten juist daarna plaatsvinden, meent hij. ,,De vlag kan dan uit als je je schoolexamens hebt afgerond.” De voordelen van dit alles? ,,Scholen en docenten hoeven niet elk jaar weer die race tegen de klok te voeren richting mei. En voor leerlingen is het prettiger om de spanning te verdelen. Die piekstress in mei is dan weg.”

Quote Ik wil de ouders van kinderen in groepen zes en zeven verlossen van de noodzaak om op die leeftijd al te gaan zoeken naar een vervolgop­lei­ding Pieter Hendrikse, voorzitter CvTE

Stelsel op de schop

De hoogste baas van de uitvoeringsorganisatie voor examens in ons land vindt verder dat het stelsel op de schop moet als het gaat om het onderwijs aan 10- tot 14-jarigen, zegt hij in de podcast. ,,Ik wil de ouders van kinderen in groepen zes en zeven verlossen van het belang en de noodzaak om voor die leeftijd al te gaan zoeken naar een vervolgopleiding; een keuze die consequenties heeft voor hun verdere leven.”

Ook wil Hendrikse af van de ‘fuikwerking’ in de eerste fase van het voortgezet onderwijs, waarin kinderen - eventueel na de brugklas - al worden onderverdeeld naar vmbo, havo of vwo. ,,Dat zou ik eruit gooien. Rammen!” Een woordvoerder van het College voor Toetsen en Examens benadrukt in een toelichting dat het gaat om de persoonlijke visie van de vertrekkende voorzitter.

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) zei afgelopen augustus tegen deze site nog dat hij bereid is om te bekijken of ook op later selecteren ‘verregaande keuzes’ gemaakt moeten worden. ,,Wat mij betreft gaan we daarmee aan de slag, maar de vraag is: hoe snel kan dat? Want dan zijn we jaren verder, daar werk ik nu de opties voor uit. U hoort daar dit najaar meer over”, aldus de minister eerder.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: