Voorzitter en secretaris Limburgse moskee opgepakt vanwege financieren terrorisme

Beide bestuursleden zijn op persoonlijke titel aangehouden, verklaart het Openbaar Ministerie aan De Limburger . Het OM doet op dit moment verder onderzoek naar 'onverklaarbare geldstromen en verdachte transacties in relatie tot contacten met personen in het Midden-Oosten'. Het OM wil op dit moment niet zeggen om welke landen het gaat, welke terreurorganisatie het zou betreffen en wat de omvang is van de verdachte geldstromen. Het onderzoek van justitie is al in 2015 begonnen op grond van van meldingen over mogelijk verdachte transacties.

Ongebruikelijke transacties

De opgepakte Laarbi A. is niet alleen vice-voorzitter van de moskee, maar ook voorzitter van Stichting Babycare. Deze stichting kwam vorige maand in het nieuws vanwege witwasonderzoeken. De stichting zamelde online onder meer geld in voor hulp aan inwoners in het strijdgebied in Syrië. Zo werd er in september nog 25.000 liter drinkwater uitgedeeld, zo blijkt uit foto’s op Facebook. Onduidelijk is waar de stichting dat precies heeft gedaan.