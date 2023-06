Voorzitter hockeyclub belaagd na afloop jubileumfeest: ruzie mondt uit in steekpartij met twee slachtoffers

klachtenregen Gedonder bij vakbond NU’91 na signalen angstcul­tuur, voorzitter moet vertrekken

Er is grote onrust ontstaan binnen NU’91, de onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Voorzitter Stella Salden, sinds 2019 aan het roer bij de organisatie, moet per direct weg na een groot aantal klachten. Salden is met stomheid geslagen, laat ze aan deze site weten. ,,Ik verbaas me over de gang van zaken, het ligt allemaal veel genuanceerder.”