Voorzitter veiligheidsberaad tegen mondkapjesplicht in openbaar leven: ‘Niet te handhaven’

Horecabaas als handhaver: spagaat wordt steeds lastiger

10:34 Do 23 juli: In het dagelijkse leven te Tilburg merk je niet veel meer van de coronamaatregelen, behalve in de horeca. Kroegbazen moeten politie spelen én gastvrij zijn, terwijl mensen lakser worden. Voor veel ondernemers een steeds lastigere spagaat.