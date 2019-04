Vraag naar tuinplanten is enorm en dat komt niet alleen door droogteschade

De run op tuinplanten heeft alles te maken met de droogte van 2018. Veel exemplaren hebben in de lange hete zomer het loodje gelegd en worden nu vervangen. De tuincentra hebben daarop geanticipeerd en hebben al vroegtijdig extra veel planten ingekocht. ,,Om te voorkomen dat je nee moet verkopen, omdat kwekers niet kunnen leveren”, vertelt Hans van der Vleuten van Intratuin in Nuenen. Wat niet meehelpt, is dat ook het voorjaar alweer vrij droog is, na een niet al te natte winter. Vooral planten en struiken die oppervlakkig wortelen, zoals de rhododendron, hadden en hebben het zwaar. De bovenste grondlaag in de tuinen is nog altijd kurkdroog. Planten moeten nu al extra water krijgen. Maar hoe je dat doet, daar zit nog veel verschil in. ,,Wij adviseren vaak een irrigatieslang”, zegt Van der Vleuten. ,,Het water valt dan druppelsgewijs. Je verbruikt relatief weinig en het water belandt daar waar het hoort.”