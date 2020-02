Vrachtwagenchauffeur schrikt precies op tijd wakker en ontsnapt aan vlammenzee

De vrachtauto stond geparkeerd op de Hydrograaf in Duiven, tegenover transportbedrijf Melis. De chauffeur werd wakker van het geluid.



Eenmaal wakker bleek dat zijn vrachtwagen in brand stond. Hij wist zichzelf snel in veiligheid te brengen, maar moest wel toezien hoe het voertuig volledig in vlammen opging. Hierbij waren ook flinke explosies, van onder andere de banden en de brandstoftank met daarin 700 liter diesel.



Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog niet bekend. Het is onzeker of de oorzaak nog achterhaald kan worden.