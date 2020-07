Vrees voor nieuwe coronagolf door lakse bevolking: ‘Heel zorgwekkend’

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD’s in Brabant blijkt dat veel mensen die zich laten testen op het coronavirus tegen de geldende adviezen in niet thuisblijven tot ze de uitslag binnen hebben. ,,Onze medewerkers hebben geregeld mensen aan de telefoon die na zo'n test in de stad lopen, of bij vrienden op bezoek zijn, of toch zijn gaan werken”, zegt Annemieke van der Zijden, directeur publieke gezondheid bij de GGD West-Brabant. ,,Het gedrag van mensen baart ons echt zorgen.”

Ze krijgt bijval van Bart Berden, directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. ,,Veel mensen worden losser. We zien mensen feestjes inhalen, die tijdens de lockdown gepland stonden en bedrijven die hun werknemers weer oproepen om op kantoor te komen werken. Heel zorgwekkend.”

Volledig scherm In de rij voor de looproute op de kermis in Tilburg afgelopen weekend. © Jan van Eijndhoven

Stijgend aantal besmettingen

Net als op andere plekken in Nederland neemt ook in het eerder zo zwaar getroffen Brabant het aantal coronabesmettingen weer toe. Landelijk meldde het RIVM gisteren 185 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal in lange tijd. Onder meer uit het Zuid-Hollandse Hillegom kwam slecht nieuws: daar werden liefst 23 coronabesmettingen gelinkt aan een plaatselijk café. Directeur Sjaak de Gouw van de GGD Hollands-Midden zegt dat het mogelijk is dat er vervolgens honderden andere mensen besmet zijn geraakt.

Kleine brandhaardjes

Volledig scherm Bart Berden, voorzitter van de raad van bestuur van het ETZ-ziekenhuis in Tilburg en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. © ETZ In het westen van Brabant steeg het percentage positieve tests in korte tijd van 0,5 naar 2,3 procent. Het aantal mensen dat zich afgelopen weekeinde op corona liet testen was twee keer zo hoog als de week ervoor. GGD-directeur Van der Zijden: ,,Je ziet gewoon steeds meer kleine brandhaardjes. Nu is dat nog overzichtelijk, maar mensen moeten zich vanaf nu écht serieus aan de coronamaatregelen gaan houden.”

Geen zomerslaap

In Noord-Brabant rekenen ze erop dat het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten – dat nu nog laag blijft – de komende weken weer zal stijgen. Berden: ,,Dat gaat gewoon gebeuren, dat is zo logisch als wat. Ik kan me daar kwaad over maken. We zijn nog lang niet klaar met het inhalen van de reguliere zorg die niet door kon gaan door corona. We kunnen een tweede golf echt niet gebruiken.”

De opleving van het coronavirus op verschillende plekken in ons land laat zien dat Covid-19 zich weinig aantrekt van de zomer. Wat GGD’s zorgen baart voor de herfst: bijna alle besmettingen lijken desondanks binnen plaats te vinden.

Volledig scherm Het onderscheid tussen binnen en buiten zou ook wel een plek mogen krijgen in de overheidsadviezen, vinden de twee zorgbestuurders. © ANP