Vriend moeder verdacht van moord op in auto gevonden meisje (12)

De 46-jarige man uit Hoogeveen die afgelopen zaterdagavond is opgepakt nadat hij zich met de dode Djamila Marissen (12) in de auto meldde bij het politiebureau, wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Volgens zijn advocaat is de man 'geen zwijgende verdachte' en heeft hij al verklaringen afgelegd.

De man meldde zich zaterdagavond bij het politiebureau in Assen en leidde de politie vervolgens zelf naar de auto waarin het lichaam van het meisje werd gevonden. Hij werd in eerste instantie verdacht van betrokkenheid bij haar dood, die verdenking is nu verzwaard naar moord of doodslag. De politie gaat niet uit van een zedenmisdrijf.

Strafblad

De man heeft een relatie met de moeder van het slachtoffer en kende het meisje ook. Hij woonde niet met de moeder samen. Zijn advocaat, Fred Kappelhof, laat desgevraagd weten dat de verdachte geen zwaar strafverleden heeft. ,,Zijn strafblad is niet uitgebreid en niet relevant. Niet relevant in het kader van vergelijkbare zaken in ieder geval'', aldus de raadsman.