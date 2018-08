Vrienden over dader aanslag gemeentehuis: 'Hij wilde in het nieuws komen'

Nadat Hans van M. dinsdagnacht de deur van zijn woning in Oss voor het laatst achter zich had dichtgeslagen seinden goede vriendin Hilda en haar vriend Wim de politie in. ,,Hans wilde niet onopgemerkt zelfmoord plegen. Dat had hij vaker gezegd. Wat hij zou gaan doen of welk doelwit hij had, vertelde hij niet. Wel dat hij ervoor wilde zorgden dat zijn actie volop in het nieuws zou komen. Hij lag overhoop met justitie, de zorg en andere instanties. Zijn daad was een statement. Mensen moesten erover praten. Dat is in elk geval gelukt", vertelt Hilda. Twee uur later boorde de 59-jarige Hans van M., vrachtwagenchauffeur van beroep, dinsdagnacht rond twee uur zijn auto met twee gasflessen het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel in. Eén van de twee flessen explodeerde en zorgde voor een grote ravage in het gemeentehuis. Het lichaam werd korte tijd later naast de auto gevonden.

Agenten aangesproken

Hans van M. stapte aan het eind van de avond in zijn auto. Of hij de gasflessen al bij zich had, weet Hilda niet. Ze ging op dat moment nog uit van een roep om aandacht. Net als toen hij eerder benzine over zich heen goot. Haar vriend had wel de indruk dat het menens was. ,,We wisten niet goed waar we moesten melden dat we ons zorgen maakten over een suïcidaal iemand. Uiteindelijk zijn we naar de kermis in Oss gegaan en daar spraken we twee agenten aan. Ik heb het kenteken van zijn auto en een telefoonnummer van de familie doorgegeven."



De politie is meteen in actie gekomen. Het enige dat het Osse stel kon melden was dat Hans van M. in verwarde toestand het huis had verlaten. ,,Je hoopt dat de politie de auto van Hans kan tegenhouden, maar waar moet je zoeken? Hij had niet verteld wat zijn doelwit was. Het enige dat hij had gezegd, was dat hij geen slachtoffers wilde maken. Zijn actie was gericht tegen de instanties, niet tegen mensen."