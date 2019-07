Vrienden overleden man ontkennen geweld tegen hulpverleners in café in Nieuwerkerk

De man wil niet met naam in de krant maar doet desgevraagd wel zijn verhaal. Hij zegt dat hij zaterdag met zijn broer en beste vriend, een 64-jarige plaatsgenoot, na een klus gezellig een pilsje dronk in brasserie De Berg. Totdat het noodlot toesloeg en zijn vriend rond kwart voor zeven op het toilet een fatale hartaanval kreeg. ,,Mijn broer is BHV’er en ik heb de cursus ook gevolgd. We zijn meteen gaan reanimeren met een defibrillator. Tien minuten lang, maar het mocht niet baten.”



De Fijnaarter zegt dat ze het werk aan de hulpverleners overlieten zodra die arriveerden. ,,Uit verdriet en frustratie dat het ons niet was gelukt, heb ik tegen een deur geslagen. Een ruitje brak en ik bloedde aan mijn hand. We werden gesommeerd afstand te nemen. Toen zijn we naar achter gegaan. Van een meter of drie, vier bleven we kijken. Mijn broertje schreeuwde de hulpverleners toe: doorgaan, doorgaan!”