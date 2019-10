Vrienden winnen 1,4 miljoen euro in casino in Eindhoven: ‘Dit is zo overweldigend’

Twee vrienden uit Sint-Michielsgestel en Schijndel hebben zaterdagavond ruim 1,4 miljoen euro gewonnen in het Holland Casino in Eindhoven. De jackpot viel op de Mega Millions automaat.

Aanvankelijk twijfelde een van de vrienden om op de automaat te spelen, ‘want die valt toch niet'. Niet veel later waren de verbouwereerde en overdonderde winnaars het middelpunt van een feestje. De champagne werd ontkurkt. De vrienden kunnen de jackpot van maar liefst 1.415.158 euro belastingvrij verdelen.

,,Het is gewoon niet te bevatten", zegt een van de winnaars de volgende morgen. ,,Ik heb ook amper kunnen slapen. Dit is zo overweldigend.”

De winnaar uit Sint-Michielsgestel was samen met een vriend in het casino. ,,We gaan wel vaker naar het casino. We spelen eigenlijk nooit op de gokkasten, maar de jackpot stond nu wel heel hoog. Dus hebben we er 100 euro ingegooid.”

‘Fantastisch’

Op het moment dat de jackpot viel, liet het tweetal het gelaten over zich heen komen. ,,Je weet gewoon niet wat je moet doen. We hebben de vrouwen gebeld en die zijn ook snel gekomen. Het is echt zo overweldigend. Heel lang geleden hebben we ooit ook iets gewonnen, maar niet zo'n bedrag als nu. We hebben nu ieder zeven ton. Dat is toch fantastisch.”

Een bestemming voor het geld heeft de geluksvogel nog niet echt. ,,Een andere auto en een vakantie met het gezin in ieder geval. En voor de rest moet het gewoon nog even bezinken. Mijn maat kan nu wel een huis kopen. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch.”