Vriendinnetjes (9) zamelen 14,85 euro in om Hema te redden

kaart Handig! Op deze kaart zie straks je in één oogopslag waar het druk (en waar het rustig is) in heel Gelderland

11:29 Kijk, om deze kaart gaat het. Hartstikke handig, vindt Daphne Kampman-Maas. Je ziet in één oogopslag of het druk is in het Bakkerijmuseum van Hattem. Is het wel rustig in het Voerman-museum vlakbij? Mooi, dan kan je daar eerst heen. Hier druk, daar rustig: de kaart laat het allemaal zien. In heel Gelderland.