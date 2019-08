Vriendinnetjes rouwen om doodgestoken Megan (15): ‘Ze was nog zo jong. Zo lief’

Andere advocaat voor van drugssmok­kel verdachte topatlete Madiea G.

16:18 Madiea G., de atlete die op verdenking van drugssmokkel vastzit in Duitsland, krijgt een andere advocaat. Dat meldt de rechtbank in het Duitse Kleve. Waarom ze switcht, kan de rechtbank niet zeggen. Ook haar vorige advocaat, Karsten Fehn, wil die vraag niet beantwoorden. Hij bevestigt wel dat hij haar advocaat niet meer is.