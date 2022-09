Vrijdag in het hele land geen treinen door staking NS-personeel

De regionale staking van NS-personeel zorgt er vrijdag voor dat wederom in het hele land geen treinen rijden. Dat laat de NS vandaag weten. Eigenlijk wordt er alleen in het westen en noordwesten van het land gestaakt, maar net als vorige week bij de staking in de regio Utrecht is de impact op het totale spoornet voor de NS te groot om een fatsoenlijke dienstregeling op te tuigen.

De staking gaat door ondanks het loon-aanbod dat de NS deze week deed. De vakbonden VVMC, FNV en CNV gaan in op de uitnodiging van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om het overleg over een nieuwe cao te hervatten. De onderhandelingen beginnen waarschijnlijk al deze week. NS noemt het in een bericht op de eigen site ‘buitengewoon vervelend’ dat reizigers opnieuw zoveel last hebben van de impact van de acties.

Het is namelijk nog niet duidelijk of de hervatte cao-gesprekken ook tot een goed resultaat leiden voor de bijna 17.000 medewerkers, redeneert CNV. ‘NS heeft gisteren een belangrijke stap gezet. We zien mogelijkheden om eruit te komen’, laat onderhandelaar Jerry Piqué, na raadpleging van de CNV-kaderleden bij NS, weten op de website van de vakbond. ‘Tegelijkertijd willen we niet te vroeg juichen. We zijn er nog niet, er is nog geen akkoord.’

FNV Spoor vindt het afblazen van de nieuwe stakingen ook te vroeg. ‘NS moet nog flinke stappen maken’, schrijft cao-onderhandelaar van vakbond FNV Spoor Henri Janssen op Twitter.

Desalniettemin biedt de NS-brief van gisterochtend nieuw perspectief. Niet alleen erkent de directie dat de werkdruk bij de vervoerder veel te hoog is opgelopen, ook werd een aanmerkelijk beter loonbod gedaan. ‘NS geeft toe dat het bedrijf te zakelijk is geworden en dat de focus te veel op het geld en de planning lag,’ zegt CNV-onderhandelaar Piqué. ‘Dat is voor de mensen belangrijk om te horen. Daar horen natuurlijk ook maatregelen bij, daar willen we graag concrete afspraken over maken.’

Einde aan de grote onrust

NS kampte de afgelopen weken al met regionale stakingen die het treinverkeer ernstig ontregelden. Een staking rond Utrecht legde vorige week dinsdag ook vrijwel al het treinverkeer in Nederland stil. Vakbonden gingen in augustus over tot actie nadat enkele maanden praten over een nieuwe cao niets opleverde.

VVMC, FNV Spoor en CNV stelden dat NS vrijwel al hun wensen afschoten. Volgens de directie zou het inwilligen de loonkosten echter met 20 procent opdrijven. Zo eisen de bonden een automatische compensatie voor de inflatie in de lonen voor NS-personeel. Nu de inflatie in een jaar tijd met 12 procent is gestegen, kost dat de vervoerder te veel geld.

Quote Hoe eerder hoe beter, ook voor al die reizigers die in onzeker­heid zitten Jerry Piqué, onderhandelaar

Keer op keer wees NS op de penibele situatie waarin het zich als gevolg van de coronapandemie nog steeds bevindt. Het aantal reizigers is daardoor fors gedaald. Na de regionale stakingen koos de directie echter eieren voor zijn geld. De vervoerder stuurde dinsdag een nieuw voorstel naar de vakbonden.

Vaag

De NS stelt nu voor om met terugwerkende kracht per 1 juli dit jaar de lonen met 5 procent te verhogen en medewerkers een eenmalige uitkering van 650 euro te geven. Op 1 januari zou daar dan nog 2,5 procent bijkomen. Verder wil de directie ‘afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling’ en onder meer een minimumloon van 14 euro in de cao vastleggen.

FNV vindt dat de NS nog ‘flinke stappen moet maken’ voordat er een goed onderhandelingsresultaat ligt. Goede loonafspraken helpen volgens de vakbond ook bij het verminderen van de werkdruk, doordat een baan bij het vervoersbedrijf zo aantrekkelijker wordt.

Vooral op het punt van inflatiecompensatie blijft NS nog vaag, meent CNV. ‘Op welke manier wil NS de werknemers gaan compenseren voor de hoge inflatie? Kortom, er zijn nog wel wat vragen. Maar voor dit moment hopen we erop dat we eruit kunnen komen. Hoe eerder hoe beter, ook voor al die reizigers die in onzekerheid zitten’, laat Pique op de website van CNV weten.

Wanneer is de staking gepland?

Het is de reden dat de vakbonden hun nieuwe stakingen nog niet afblazen. De eerstvolgende staking is voor aanstaande vrijdag gepland in de regio’s noordwest en west. Daaronder vallen onder meer Schiphol en grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Maar die heeft dus landelijke impact. Verder kondigden de vakbonden stakingen aan op dinsdag 13 september in de regio’s oost, zuid en noord en op donderdag 15 september in de regio midden.