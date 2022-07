Vrijdag krijgt ze haar rapport en ze denkt dat ze dom is

Kabaal verraadt kwabaal: ernstig bedreigde vis duikt op in Friesland

De in Friesland uitgestorven gewaande kwabaal is terug in de provincie. Onderzoekers hebben in een oud zandwinpunt bij Ureterp de lokroep vastgesteld van deze oeroude en zeer zeldzame vissensoort, die in Nederland ernstig bedreigd is. ,,Dat de vis die het al jaren slecht doet in Nederland, toch stiekem opduikt in het noorden van het land is hartstikke goed nieuws.”

