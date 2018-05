Vrijwel alle van fraude verdachte melkveebedrijven weer vrijgegeven

OM doet niets met oproep hoogleraar om filmers Beekse Bergen te straffen

24 mei Justitie gaat de filmers van het incident met de jachtluipaarden in safaripark Beekse Bergen niet strafrechtelijk vervolgen. ,,We hebben de beelden bestudeerd en gekeken naar eventuele strafbare feiten, maar we hebben ze niet kunnen vinden'', laat een woordvoerder aan het Brabants Dagblad weten.