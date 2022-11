Vrouw (18) overleden bij hardcorefestival in Haaren

podcast Karim komt bijna vrij uit de gevangenis; wat gaat hij doen als hij buiten is?

In het tweede seizoen van de podcast Achter het Verhaal gaan verslaggever Serena Hofman en podcastmaker Kadija Kabba op zoek naar de verhalen in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. In zes afleveringen laten ze zien hoe het leven achter de tralies is, spreken ze medewerkers en horen ze de overdenkingen van gedetineerden. Vandaag aflevering 5.

19 november