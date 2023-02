Vrouw (33) vermoedelijk gedood door ex, nichtje en buren herkennen de Belg

Het lijkt steeds duidelijker te worden dat de 33-jarige vrouw in Delft is doodgestoken door haar ex uit België. Het nichtje van de getroffen familie herkent hem als de voormalige geliefde van haar nu overleden nicht. Ook een van de buren zegt dat het om de ex gaat.

De politie kan dat officieel niet bevestigen, maar maakte eerder wel bekend dat het motief voor de fatale steekpartij vermoedelijk ‘in de relationele sfeer’ ligt. Ook liet ze weten dat er een onderzoek loopt naar het Facebookbericht dat later die dag zou zijn geplaatst door de verdachte. Ook de familie van de Belg reageert bloedserieus op de bekentenis.



Uit de vriendenkring van de Belg klinkt grote verbazing. Ze kennen hem als een rustige, sportieve vent. Dat hij tot zoiets in staat zou zijn, lijkt een vriend zeer onwaarschijnlijk.



In de bekentenis die hij op Facebook plaatste, zegt de man dat hij het ‘niet kon verkroppen’ dat de vrouw hem had verlaten. Behalve de vrouw stak hij ook haar ouders neer, zij raakten ernstig gewond.



Agenten achtervolgden de verdachte na het incident, nabij het Belgische Brasschaat werd hij klemgereden.

In Nederland worden relatief veel vrouwen omgebracht. Gemiddeld zo’n 43 vrouwen per jaar. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat bij meer dan de helft van deze doden de (ex)partner verantwoordelijk is. Bij de vermoorde mannen is de dader in 4 procent van de gevallen de (ex)levensgezel.

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl.

Voor de Rijswijkse PvdA’er Merel van Rooy waren deze cijfers reden om de nieuwe Rijswijkse burgemeester Huri Sahin het huiswerk mee te geven zo snel mogelijk aan de slag te gaan met meldingen van huiselijk geweld. Zeker omdat dat aantal in Rijswijk twee keer zo hoog ligt als landelijk.

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt vindt het nog te vroeg om al conclusies te trekken. Ze bracht zondag een bezoek aan de straat om haar medeleven te betonen. ,,Het is heel verdrietig wat hier gebeurd is”, liet ze weten.

