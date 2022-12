Vrouw (36) die omkwam bij geweld in Huissen was zwanger, ‘politie eerder in de straat gezien’

De vrouw die om het leven kwam bij een geweldsincident in Huissen, was zwanger. Dat bevestigen bronnen rond het slachtoffer aan De Gelderlander. De vrouw van 36 werd in de nacht van zondag op maandag in haar appartement aan de Stoeterij dood gevonden. Haar vriend uit Huissen is aangehouden vanwege betrokkenheid bij haar dood.