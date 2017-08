Vrouw (44) gedood met kokend water in Eindhovense zorginstelling

De man, een 46-jarige Eindhovenaar, is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog zeker twee weken vastzitten. Het OM verdenkt hem van poging tot doodslag dan wel zware mishandeling met de dood tot gevolg en wil hem laten opnemen in het Pieter Baan Centrum voor psychisch onderzoek. De officier van justitie wil weten in hoeverre hij toerekeningsvatbaar is.

Ontoerekeningsvatbaar

De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. Er is melding gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De man stond in 2014 voor de rechter voor poging en mishandeling maar werd toen als volledig ontoerekeningsvatbaar beschouwd. Hij belandde in een psychiatrisch ziekenhuis. Inmiddels verbleef hij vrijwillig in de Eindhovense zorginstelling in Woensel. Het OM ontkracht geruchten dat de man een tbs-verleden heeft.