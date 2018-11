Vrouw (46) uit Oss omgekomen bij ongeval op A59 bij Rosmalen, 4 familieleden gewond

LIVE | Sfeer slaat om: harde confronta­ties in Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden

14:17 De landelijk intocht van Sinterklaas in Zaandam is vanmiddag gemoedelijk en zonder grote problemen verlopen. In andere plekken van het land is de situatie heel anders. Demonstraties in onder meer Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden lopen flink uit de hand. Ook op andere plekken in het land zijn demonstraties en opstootjes. Mis niks via ons liveblog.