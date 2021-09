Vrouw (58) die overleed na val van trap zei vlak voor dood tegen hulpverleners dat ze door man geduwd is

Even na 21.30 uur zaterdagavond treffen agenten de vrouw zwaargewond aan in de echtelijke woning aan de Geerstraat in IJsselstein. Dat gebeurt nadat haar man zelf 112 heeft gebeld. Ondanks reanimatiepogingen overlijdt de vrouw korte tijd later.



De man wordt direct meegenomen voor verhoor. De politie ziet hem als verdachte en denkt dat hij iets te maken heeft met de dood van zijn echtgenote. Vooral omdat de vrouw tegen ambulancemedewerkers gezegd heeft dat haar man verantwoordelijk zou zijn voor haar verwondingen: hij zou haar van de trap hebben geduwd.