Vrouw (64) wil na aanrijding liever tinderen dan familie inlichten

De vrouw raakte vanochtend gewond bij een aanrijding in Hoofddorp. Vervolgens werd ze ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Toen de politie daar aanstalten maakte om een bekende van haar op de hoogte te brengen, wilde de vrouw niet meewerken. ,,Ze had haar telefoon vast en zei dat ze nog even druk was'', schrijft een van de agenten op Facebook. Toen de agent vroeg waar ze dan zo druk mee was antwoordde ze dat ze nog even aan het tinderen was, want dat 'moest ze natuurlijk wel goed bijhouden'.