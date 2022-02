Vrouw belt ex 10.000 keer en spreekt schietgeluiden in op voicemail: ‘Ik kijk voortdurend in binnenspiegel’

Liefst 10.000 keer probeerde ze haar ex in een tijdsbestek van een paar weken te bellen. De 35-jarige Nijmeegse vrouw was ten einde raad: waarom kwam er zo abrupt een einde aan de relatie met die man, die ze tot dat moment had beschouwd als haar prins op het witte paard, een lot uit de loterij?

Maandagmorgen, bij de politierechter in Arnhem, snapt de Nijmeegse er nog steeds niets van. Ze moet voorkomen wegens stalking, smaad en bedreiging. Want nadat de korte, maar - in ieder geval in optiek van de vrouw - intense relatie in het voorjaar van 2021 uitgaat, slaan bij haar de stoppen door.

Ze begint de man te bellen, soms wel tot honderden malen op een dag. Ze bestelt pakketjes bij webwinkel Coolblue op zijn naam, schrijft slechte recensies op Google over het bedrijf van de man - die werkzaam is als fysiotherapeut - en stuurt haar kinderen op hem af om berichten over te brengen.

Schietgeluiden

Tot overmaat van ramp stuurt ze de man ook nog eens een mail waarop iemand met een geweer poseert in haar tuin. Niet veel later spreekt ze zijn voicemail in. Pang-pang. Schietgeluiden.

Niet heel handig, erkent de vrouw voor de politierechter. ,,Tijdens onze relatie zagen we elkaar iedere dag. Hij kon goed met mijn kinderen, we waren enorm hecht. Opeens was het voorbij. Ik kon dat moeilijk plaatsen.”

Hij gaf dubbele signalen af, vervolgt ze. ,,Hij zei dat hij niets meer met me te maken wilde hebben, maar begon me wél te volgen op Instagram en vond berichtjes van mij op Facebook leuk. Ik hoopte dat we alsnog vrienden konden blijven.”

Hulp

Volgens de officier van justitie is juist het gedrag van de vrouw te kwalificeren als ambivalent. ,,Het ene moment probeert ze de man kapot te maken, het andere moment wil ze hem terug. Dat ze zelfs haar kinderen heeft ingezet om berichtjes over te brengen aan de man, maakt het extra kwalijk.”

Quote Dat ze zelfs haar kinderen heeft ingezet om berichtjes over te brengen aan de man, maakt het extra kwalijk.” Officier van Justitie

Haar drie kinderen - van twee andere ex-partners - zijn inmiddels uit huis geplaatst. De man maakt zich zorgen om de jonge kinderen, zo blijkt uit een verklaring die zijn advocaat voorleest in de rechtszaak: ,,Ik denk dat ze ziek is, hulp nodig heeft.”

Lekke banden

Ook bij hem is de nasleep van de relatie niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Het heeft een maandenlange periode van angst en stress opgeleverd. Ik reageer gespannen op elk onverwacht geluid en controleer de banden van mijn auto, om te checken of ze niet lek zijn gestoken. Onderweg kijk ik voortdurend in de binnenspiegel, om er zeker van te zijn dat ik niet word achtervolgd.”

De politierechter is het met de man eens dat de vrouw hulp nodig heeft. De vrouw krijgt daarom een taakstraf van 100 uur, een contactverbod en een verplicht hulptraject. Mocht ze wederom de fout in gaan, moet ze ook nog eens één maand de cel in.