Vrouw beticht boa's en woordvoerder van NSB-praktijken bij sluiting supermarkt: ‘Dit kan echt niet’

Die verwensingen tegen ambtenaren in functie kunnen echt niet, reageert voorzitter van de Veiligheidsregio Arjen Gerritsen een dag later desgevraagd. „Dit geeft echt geen pas. Mensen uitschelden, betichten van NSB-praktijken. Terwijl ze hun werk doen en mensen aanspreken op het naleven van de regels.”

Tirade op video

Aangifte doen?

‘Mekaar verlinken zoals in 40-45. Ik kan er wel van huilen, ik heb er geen woorden voor’, foetert Oude Griep tegen Kamp en de boa's. ‘Ga naar de Plus, Ikea, Amsterdam, waar ze ook allemaal hutje mutje op elkaar staan. Toen hebben we gezegd dit nooit meer. En nu belanden we er allemaal weer in, dankzij mensen zoals u die orders opvolgen. Bah, bah, bah.’