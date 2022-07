Vrouw die op rug dolfijn klom is aangehouden, politie wil dat bedreigingen stoppen

met videoDe vrouw die afgelopen week in Zandvoort op de rug van een spitssnuitdolfijn klom, is aangehouden. Dat meldt de politie Kennemerland, die tegelijkertijd oproept om bedreigingen aan haar adres te stoppen.

De vrouw meldde zicht gisteren al bij de politie, nadat die liet weten naar haar op zoek te zijn. Aanleiding was een video waarop ze te zien was. Zo’n tien strandgasten hielpen een dolfijn terug de zee in, waarna de vrouw op het beest klom. Dat is vastgelegd op videobeeld dat rondgaat op internet. Daarin is de vrouw herkenbaar, waarna haar naam al snel online gedeeld werd.

Daarop kreeg de vrouw veel bedreigingen, wat de politie nu wil stoppen. ‘We begrijpen dat dit verhaal emoties oproept. Dat mag nooit een reden zijn om bedreigingen te uiten op social media. Ook dit is strafbaar. Doe dit daarom niet’.

Dolfijnen dreigden te stranden

Dinsdag dreigden drie spitssnuitdolfijnen te stranden aan de Nederlandse kust. Als zo’n dier aanspoelt, zouden ze volgens SOS Dolfijn ‘ten dode zijn opgeschreven’. Mensen die bij Zandvoort verkoeling zochten tijdens de uitzonderlijk hete dag, probeerden de beesten te helpen door ze terug te duwen richting zee.

Toen de spitssnuitdolfijn eenmaal los van het zand was en weer in de goede richting zwom, pakte een vrouw een aantal meter verderop in het water haar moment. Met haar armen pakt ze de dolfijn vast en door een been eroverheen te slaan, wilde ze zich laten meevoeren. Met een ‘doe eens even normaal’, probeerden omstanders haar van het dier af te krijgen. Daarna kon het dier z’n weg proberen terug te vinden richting de Noordzee.

Volledig scherm Vrouw klimt op rug dolfijn bij Zandvoort. © videostill

‘Gewoon dierenmishandeling’

Annemarie van den Berg, directeur van SOS Dolfijn, is met stomheid geslagen na het zien van het filmpje. ,,Waarom doet iemand dit? Dit is gewoon dierenmishandeling”, zegt ze aan de telefoon. ,,Het is een dier in nood, daar moet je niet op klimmen.” Volgens Van den Berg was de actie van de vrouw niet alleen risicovol voor de dolfijn, maar ook voor haarzelf. ,,Het dier kan allerlei ziektes bij zich dragen. Ook is de dolfijn sterk genoeg om haar ribben te breken.”

Het is vooralsnog een raadsel waarom de vrouw op de dolfijn wilde klimmen. Volgens Van den Berg hebben dolfijnen iets magisch, waardoor mensen ze altijd willen aanraken. ,,Maar dit kan gewoon niet. Het is hetzelfde wanneer je een aangereden hond op de weg ziet en je gaat er op liggen omdat hij lekker fluffy is.”