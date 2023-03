Vrouw doodgeschoten op straat in Amsterdam, ook vermoedelijke schutter dood

met videoEen 47-jarige vrouw uit Amsterdam is donderdagochtend neergeschoten in De Wittenstraat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Ze is kort daarna aan haar verwondingen overleden. De vermoedelijke schutter, een 57-jarige man uit Amsterdam, is overleden aangetroffen in een parkeergarage verderop. Op beide plaatsen delict wordt onderzoek gedaan.

De vrouw was volgens bronnen in de omgeving wel een bekende van de verdachte, maar ze hadden geen vaste relatie. De dodelijke schietpartij lijkt op zichzelf te staan en geen verband te houden met de georganiseerde criminaliteit.

Het schietincident gebeurde rond 8.00 uur. Hulpverleners treffen een vrouw aan met schotwonden en beginnen direct met reanimeren. Reanimatie mocht helaas niet meer baten. De verdachte sloeg na het lossen van de schoten op de vlucht. De politie sprak in een opsporingsbericht van een man van ongeveer 1,90 meter met een ‘stevig postuur’. De straat is momenteel afgezet en er is een calamiteitencontainer geplaatst. In de ruit van een portiek is een groot gat te zien.

De vrouw is doodgeschoten op straat, en niet in een portiek zoals de politie eerder meldde. ,,Dit heeft natuurlijk veel impact op vrienden, familie en mensen in de buurt. Mochten er mensen hulp nodig hebben dan kunnen zij zich melden bij Slachtofferhulp Nederland”, aldus een politiewoordvoerder. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over de schietpartij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Overlast

,,Ik hoorde eerst wat geschreeuw maar sloeg daar niet direct op aan,” zegt een vrouwelijke buurtbewoner over het schietincident. Ze opende de gordijnen en zag een wit doek over een persoon in de De Wittenstraat. Daarnaast lag een plas bloed, zegt ze. ,,Dit is zo heftig. Ik moest wel even huilen.”

Een mannelijke buurtbewoner geeft aan niets gehoord of gezien te hebben. Zijn keuken zit aan de De Wittenstraat. ,,In die flat gebeuren wel meer vervelende dingen met personen die overlast veroorzaken. Twee maanden geleden was er nog een inval. ’s Avonds sta ik daar ook liever niet bij het keukenraam.”

Een timmerman die rond 08.00 uur ‘een bakkie’ deed in de Van Hallstraat, vlak bij de De Wittenstraat, zag plotseling vele politieauto’s. ,,Ze reden keihard over de stoep.”

Volledig scherm Hulpverleners in De Wittenstraat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt waar in een trapportiek een persoon is doodgeschoten. © ANP Een vrouwelijke bewoner van de De Wittenstraat blijft tijdens het uitlaten van haar hond even stilstaan bij het afzetlint. Ze heeft niets gemerkt van het schietincident en is geschokt door de gebeurtenissen. ,,Dit is echt crazy. Ik woon hier al zes jaar en heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.