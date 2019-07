Vrouw dreigt operatie mis te lopen, machinist laat intercity tussenstop maken

Hilde Wind dacht in Assen op de trein te stappen naar Hoogeveen, maar nam per ongeluk plaats in de intercity naar Zwolle. Die snellere trein stopt niet in Hoogeveen, waardoor ze haar afspraak in ziekenhuis Bethesda wel op haar buik kon schrijven. ,,Het zal door de zenuwen zijn gekomen dat ik in de verkeerde trein ben gestapt”, vertelde Wind onlangs aan RTV Drenthe. Toen de conducteur langskwam om de kaartjes te controleren, werd pas duidelijk dat de oudere dame in de verkeerde trein was gestapt en dat ze, als ze de rit naar Zwolle uit zou zitten, nooit op tijd in het ziekenhuis zou arriveren.