Vrouw huilend op straat door spin in gootsteen, politie helpt een handje

Rond 15.20 uur zagen agenten een vrouw huilend op straat zitten in de Tjerk Hiddesdwarsstraat in de Friese hoofdstad. Na een gesprek bleek dat de vrouw overstuur was omdat er een spin in haar gootsteen zat. Na de onaangename vondst was ze huilend naar buiten gegaan.



In eerste instantie ging de politie er vanuit dat er iets anders aan de hand was met de vrouw, zo laat een agent desgevraagd weten. ,,Gelukkig bleek het mee te vallen en kon mevrouw nadat de spin uit huis was gehaald rustig naar binnen”, aldus de politie.