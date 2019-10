Vrouw ligt wekenlang dood in flat Alphen: vliegenoverlast bij buren

Op 10 oktober werd in een appartement in de flat het levenloze lichaam gevonden van de vrouw, die daar al weken lag. Buurman Jan Slagter lichtte de wijkcoach in nadat hij al een tijdje niets van zijn buurvrouw had gehoord. Die schakelde de politie in. ,,Ze woonde er drie jaar. Het was lastig contact te krijgen in het begin, ze had een verleden en is bekend bij allerlei instanties, maar we dronken wel eens koffie samen en hadden regelmatig contact. Er wonen hier veel ouderen, dus we letten een beetje op elkaar. Begin september vertelde ze me dat ze naar haar dochter in Groningen ging. Maar op een gegeven moment bedacht ik me dat ik haar wel héél lang niet gezien had. Toen hoorde ik dat ze bij haar vrijwilligerswerk had gezegd dat ze vier weken naar Engeland was. Heel raar, bij mij gingen meteen alle alarmbellen af. Ik geloofde er niets van, alles zat potdicht en afgeplakt in haar woning.’’



Op 9 oktober stond er iemand voor de deur die al weken niets van haar gehoord had. ,,Ze was op 28 september niet op komen dagen bij haar vrijwilligerswerk.’’ Slagter lichtte de politie in en op 10 oktober ging een agent met de huismeester de flat binnen. Daar troffen zij de vrouw aan. Slagter: ,,Wij stonden met een paar buren op de galerij. Toen de deur open ging, wisten we het al. Die lucht… Ik wil bij deze ook mijn dank uitspreken naar de politie voor hun onmenselijke werk. Voor hun is het ook verschrikkelijk.’’