Vrouw merkt niet dat ze haar man per ongeluk bij tolpoort in Frankrijk achterlaat

Ook al plan je jouw vakantie tot in de kleinste details, een hilarische blunder ligt altijd op de loer. Lees, lach en let op dat je niet dezelfde fouten maakt als je deze zomer op vakantie gaat.

Hoe komt het toch dat Marloes Geltink uit Haaksbergen op iedere vakantiefoto van 2011 dezelfde kleren draagt? De boosdoener was het ontbreken van een minuscuul voorwerp. „We gingen een huttentocht maken in Noorwegen. Eenmaal onderweg kwamen mijn ouders erachter dat ze de sleutel van de dakkoffer waren vergeten. Niet heel handig, want op een overnachtingstas na zaten alle kleren van mijn zusje en mij in de dakkoffer.”

De tante van Marloes stuurde de sleutel op naar het tweede overnachtingsadres in Noorwegen. „Helaas waren wij daar al weg toen de sleutel aankwam. De eigenaresse van die locatie heeft de sleutels doorgestuurd naar onze vierde slaapplek. In de tussentijd hadden we extra ondergoed gekocht. De kleding die we aan hadden, hebben steeds opnieuw gewassen. Pas op de twaalfde dag van de vakantie hadden we de sleutel weer terug en konden we de dakkoffer eindelijk openen.” Moesten haar ouders ook iedere dag hetzelfde dragen? „Nee, hun kleding lag achterin de auto.”

Daar sta je dan met je goeie gedrag

De vakantieblunder van Pieter Nieuwenhuis uit Oldenzaal is ook een pareltje. „We stonden met onze camper bij een tolpoort in Frankrijk. Mijn vrouw zat achter het stuur en wilde betalen. Maar beide betaalpassen, de creditcard en contant geld werden geweigerd. Dus ik zei tegen haar dat ik via de achterdeur zou uitstappen om haar te helpen. Met haar hoofd uit het raam kreeg ze deze boodschap niet mee en nét op dat moment ging de slagboom omhoog.”

Met haar hoofd uit het raam kreeg ze deze boodschap niet mee Pieter Nieuwenhuis

„Opgelucht dat het alsnog gelukt was gaf mijn vrouw een flinke dot gas, mij achterlatend bij het tolpoortje. De reis werd voortgezet en ze wilde mij het wisselgeld geven. Ze was verbaasd dat ze geen reactie van mij kreeg. Pas op dat moment ontdekte ze dat ik was uitgestapt. Ik kon haar ook niet bellen, want mijn telefoon lag nog in de camper. Een andere chauffeur had het allemaal gezien en heeft haar - waarschijnlijk luid lachend- duidelijk proberen te maken dat ze iemand miste. Na een flinke wandeling langs de snelweg kon ik weer instappen. We hebben er nog vaak om moeten lachen.”

Foto ter illustratie.

Ietsiepietsie te vroeg

Op tijd vertrekken is nooit verkeerd, maar voor Wilma Pelties uit Enschede pakte dit een tikkeltje anders uit. „Samen met onze drie kinderen en kleinkind vertrokken we naar de camping. We waren bijna op onze vakantiebestemming aangekomen, dus ik pakte de papieren er alvast bij. Wat bleek: we waren een week te vroeg!”

Terugrijden naar huis was echter geen optie. „Voor vertrek hadden we de hele benedenverdieping ontruimd, want er zou geschilderd en gesausd worden als we weg waren. Ik zei dat we niet terug zouden gaan, al moesten we desnoods in een boerenschuur slapen. Gelukkig had de campingeigenaar nog een caravan vrij.”

Het treinstation Schiphol Airport op luchthaven Schiphol.

Meerdere vakantieblunders

Maike Kolkman uit Enschede had de blunderbingokaart al vol voordat ze überhaupt in het vliegtuig zat. De dag begon met de huissleutels die per ongeluk in de ondergrondse afvalcontainer belandden. „Voor vertrek wilde ik nog even snel de vuilniszak weggooien. Mijn huissleutels had ik in dezelfde hand. Mijn vriendin vroeg nog ‘wat doe jij nou?’, maar toen was de klep al dicht.”

Haar koffer, paspoort en geld lagen nog thuis, maar zonder huissleutel kon ze die niet ophalen. Dus stapten ze in de auto om de reservesleutels bij Maikes ouders op te halen. „Zij waren zelf niet thuis, maar de buren hadden nog sleutel van hun huis. Daar stond het sleutelbakje met 15 andere sleutels. Op goed geluk hebben we de juiste meegenomen en zijn we weer naar mijn huis gereden.”

Ik stond nog in een lege trein, zij stond al op het perron van Schiphol Maike Kolkman

De twee vriendinnen waren nog op tijd om hun trein naar Schiphol te halen, maar ook die reis verliep anders dan gepland. „Nadat mijn vriendin met haar koffer uit de trein was gestapt, gingen de deuren dicht. Ik stond nog in een lege trein, zij stond al op het perron van Schiphol.”

Maike liep vervolgens naar het voorste treinstel om aan de machinist duidelijk te maken dat zij nog in de trein zat. Twee stations verder kon ze alsnog uitstappen en weer een andere trein naar Schiphol nemen. Op de luchthaven moesten de twee vriendinnen zich flink haasten om hun vlucht te halen. „We waren de laatsten en hebben zelfs nog een staande ovatie van het personeel gekregen.”

