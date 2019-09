Vrouw met mes gestoken bij beroving Veldhoven

De twee vrouwen werden in de nacht van zaterdag op zondag door de daders aangesproken op de Peter Zuidlaan. Die bedreigden hen met een steekwapen en gingen er vervolgens met de fiets en de scooter van de vrouwen vandoor in de richting van de Blaartemseweg.

De politie is naar de daders op zoek. Ook roepen ze omwonenden op uit te kijken naar een rode Vespa scooter met appeltjes opdruk. ,,Mogelijk is deze iemand opgevallen of heeft iemand deze na de beroving in de omgeving van de Blaarthemseweg zien rijden?’’, zo vraagt de politie zich af op twitter. De fiets is grijs van kleur.