Vrouw omgekomen rijleraar: Ik leef ook erg mee met het meisje dat les kreeg

Reininks vrouw is nog allerminst bezig met de vraag wat er nou precies is misgegaan afgelopen dinsdag, toen de leswagen op het spoor tot stilstand kwam. ,,Ik ben vooral bezig hem een hele mooie uitvaart te bezorgen. Henk was al héél lang zelfstandig rijleraar. Hij is gestorven in het harnas.''

Ongelukkig

,,Ik kende haar niet,'' vertelt Carla. ,,En ik weet natuurlijk niet precies wat er is misgegaan. Maar nee, hier kon niemand iets aan kon doen. Als de auto afslaat, precies daar, dat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wij verwijten niemand iets, zeker dat meisje niet. Absoluut niet. Het moet voor haar ook vreselijk zijn. Ik leef ook met haar mee. En we zullen hier ooit samen over praten. Als zij contact wil opnemen, is zij van harte welkom. Henk heeft zóveel jonge mensen lesgegeven. Hij was zéér bekwaam, nam geen risico's, hij wist precies wat hij deed. En hij had altijd veel plezier in zijn werk, of hij nou acht, tien of twaalf uur moest werken. Hij ging met plezier weg en kwam met plezier thuis.''