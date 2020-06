Vrouw opgepakt na in het geheim opgenomen bekentenis over moord op haar man

Eind maart werd in het Utrechtse dorp Cothen de 50-jarige Mike Goedhart rond 07.00 uur in de ochtend op het erf van zijn woonwagen van dichtbij doodgeschoten. Nog diezelfde dag wordt de 20-jarige Mark uit Amersfoort opgepakt. Een eerste teken dat deze moord niets te maken heeft met een afrekening in het criminele circuit, maar eerder gezocht kan worden in de persoonlijke sfeer, zoals de politie direct dezelfde dag al meldt. De verdachte blijkt namelijk Mike’s schoonzoon te zijn. Het zorgt direct voor de wildste geruchten en verhalen in het dorp aan de oostkant van Utrecht.

‘Lieve schat, waarom moest jou dit gebeuren’

Truitje R., de vrouw van Mike, trekt zich op de dag van de moord terug in haar woonwagen. Ze laat weten overmand te zijn door emoties. Een dag later schrijft ze op haar Facebook-pagina over de dood van haar man. ,,Lieve schat waarom moest dit nu jou gebeuren. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik mis je elke minuut en seconde van de dag. Hou zo veel van jou.” Ook plaatst ze meerdere foto’s van haar gezin met Mike, gecombineerd met hartjes. Ook in de weken die volgen plaatst ze geregeld geëmotioneerde berichten over haar overleden man.

Maar op een geluidsopname, een week later in het geheim gemaakt, toont Truitje nog maar heel weinig van die emotie. De opname is in het bezit van deze nieuwssite en is gemaakt door een familielid, dat haar bezoekt in de woonwagen. ,,Hij betekende helemaal niks voor me,” zegt Truitje tegen de vrouw die haar vervolgens vraagt: ‘waarom heb je het dan door haar vriendje laten doen’. Een verwijzing naar Mark, die een relatie heeft met de dochter van Mike en Truitje. ,,Dat was niet de bedoeling op die manier. Hij heeft zelf dom gedaan. Het plan was anders.”

In de opname vertelt Truitje dat het plan was dat Mark na de schietpartij terug zou rijden naar Amersfoort, een rit van ongeveer drie kwartier. Daarna zou hij een appje sturen dat hij thuis is aangekomen, waarna Truitje en haar dochter haar doodgeschoten man op het erf van de woonwagen zouden vinden. Daarna zouden ze de politie bellen.

‘Hij is dom geweest’

Maar het liep totaal anders. Bij de bedrijfsauto van Mike ontstond voor de woonwagen even voor 07.00 uur een confrontatie tussen Mark en Mike, waarbij Mark al snel naar zijn wapen grijpt en schiet. ,,Hij is een kant op gereden waar hij de weg niet kende. Hij is dom geweest. (…) Niet wetende dat het zo zou lopen.”

Een keiharde werker, een man die niet op z’n mondje is gevallen, maar zeker ook geen gemakkelijke man. Zo omschrijven vrienden hun doodgeschoten makker Mike Goedhart, een lange potige kerel. ,,Hij had altijd een hele grote mond, maar echt een heel klein hartje. Er zat niets slechts in hem. Hij was erg gelukkig met zijn gezinnetje, werkte zich helemaal gek om alles voor hen te kunnen doen. Hij deed echt alles voor ze.”

Bedreiging van de burgemeester

Anekdotes genoeg over de man die als glazenwasser de klok rondwerkte, maar die uit 2010 is misschien nog wel het meest treffend. Nadat zijn toen 10-jarige zoontje in zijn ogen opnieuw op het nippertje aan de dood was ontsnapt, omdat iemand vlak langs zijn huis op het woonwagenkampje aan de Osserwaard in Cothen scheurde, was Goedhart het echt beu. Hij maande de vrouw in de auto tot stoppen, nam haar sleutels af en belde de politie.

Ondertussen zorgde hij dat de vrouw niet weg kon. Twee agenten hoorden zijn verhaal aan, maar een kleine week later vond Goedhart zichzelf terug op het politiebureau. De burgemeester van Wijk bij Duurstede, waartoe Cothen behoort, had aangifte tegen hem gedaan. Volgens de officiële aanklacht had hij agenten verteld de vrouw van de burgemeester iets aan te doen als een van Goedharts kinderen zou worden aangereden. ,,Als hij zijn vrouw mist, hoeft hij niet te zoeken, want dan ligt ze in mijn kofferbak.”

Na de moord in de vroege morgen van 26 maart dit jaar reageren bekenden geschokt. ,,Hij is honderd procent zeker opgewacht”, zegt een oom van de oorspronkelijk uit Delft afkomstige Mike tegen het AD. ,,Dit was geen incident in de relationele sfeer. Het was een liquidatie”, zegt een andere bekende van Mike. Zijn oom voegt toe: ,,Mike die geef je geen pak slaag, dat is een grote sterke vent. Hij was vriendelijk. Als hij problemen had in de relationele sfeer, dan had ik dat wel geweten. Ik heb hem gisteren nog gesproken en toen heb ik daar niets over gehoord.”

De opname wordt begin april via WhatsApp doorgestuurd en circuleert sindsdien in het circuit van woonwagenbewoners. Ook de recherche krijgt de opname toegespeeld en breidt het onderzoek uit naar de vrouw van Goedhart. Snel na zijn aanhouding geeft Mark bij de recherche al toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn schoonvader en hij alleen. Maar over een eventuele rol van zijn schoonmoeder en vriendin zwijgt hij.

‘Ik heb niets te verbergen’

Enkele dagen voor haar arrestatie zei Truitje tegen deze nieuwssite niets te maken hebben met de dood van haar man. ,,Ik heb niets te verbergen en wil rust, zodat ik alles kan verwerken. Daar heb ik tot nu toe nog niet eens de kans voor gehad. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik en mijn dochter helemaal niets te maken hebben met de dood van Mike.”

Maar waarom schoot Mark zijn schoonvader dood? Vrienden en familie van Mike Goedhart verwijzen naar een incident dat een paar weken voor de moord plaatsvond. Mike zou de relatie tussen zijn dochter en Mark hebben verboden, en dat viel niet in goede aarde.

Bekenden van Mark stellen dat Mike agressief was naar zijn vrouw en haar dochter. Zij bevestigen dat Mark woonde in een woonbegeleidingshuis in Amersfoort. Daar was hij naar overgeplaatst vanuit Vinkeveen, nadat hij oorspronkelijk in het naburige Uithoorn woonde. Een van hen stelt: ,,Uit de gesprekken die Mark en ik hebben over de familie uit Cothen spreekt heel veel drama.”