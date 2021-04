Vrouw overleden in rij voor coronatest Rotterdam Ahoy: testlocatie urenlang dicht

Een keiharde klap, toen was het stil: man (29) stierf nadat hij ‘oefende’ met opblazen van pinautoma­ten

28 april De man die vorig jaar om het leven kwam bij een explosie in een bedrijfspand aan de Californiëdreef in Utrecht bracht een pinautomaat tot ontploffing. De 29-jarige zou midden in de nacht aan het ‘oefenen’ geweest zijn met explosieven en dat ging vreselijk mis.