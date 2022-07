Vrouw overlijdt na val uit raam, zwaargewonde man achter huis gevonden: ‘Ze hing gillend naar buiten’

Een vrouw is vrijdagochtend overleden na een fatale val uit een raam aan de Wolphaertsbocht in de Rotterdamse Tarwewijk. Hulp mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plekke. Achter de woning heeft de politie een zwaargewonde man aangetroffen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het geschreeuw aan de andere kant van de straat trekt tegen kwart voor zeven ’s morgens de aandacht van een overbuurvrouw. ,,Er wordt hier zo vaak geschreeuwd. Daar reageer ik meestal niet op. Maar dit klonk heel anders. Ze was totaal in paniek’’, vertelt de vrouw.

Als ze naar buiten kijkt, ziet ze de vrouw bij het open raam. Gillend hangt ze naar buiten. ,,En toen viel ze naar beneden.’’ De getuige probeert snel haar deur open te doen om te gaan helpen. ,,Maar ik kreeg de sleutel niet in het slot. Zo geschrokken was ik. Ik kon ook niet reanimeren, want ben net geopereerd aan mijn hand.’’ Andere hulp is ook snel ter plekke.

Familie vol verdriet

Vol medeleven kijkt ze enkele uren later naar rechts, waar ondertussen familie en naasten van het slachtoffer zich hebben verzameld. Zij schreeuwen het uit van verdriet en zoeken steun bij elkaar. ,,Ik zou zo graag een arm om hen heen slaan, want ik voel echt een band met hen en leef zo met ze mee. Maar ja, ze kennen mij natuurlijk helemaal niet.’’

Ook buurtbewoner Raymond blijft deze ochtend in de buurt. Hij rijdt kort na de val langs, om zijn vrouw naar haar werk te brengen. ,,Opeens zegt mijn vrouw: er ligt iemand op de parkeerplaats.” Raymond gelooft haar niet en rijdt achteruit, waar hij het zelf ziet. Half op de parkeerplaats, half op de stoep ligt een vrouw op haar buik, slechts gekleed in een nachthemd. Ook ziet hij bloed, veel bloed.

Al in woning wat gebeurd

Terwijl hij uitstapt, ontfermt een andere man zich over het slachtoffer en belt 112. Raymond controleert op verzoek van de meldkamer of de vrouw nog ademt. ,,Maar dat doet ze niet meer.’’ Als hij naar boven kijkt, ziet hij een raam open staan op de tweede verdieping. Op de vitrage en het raamkozijn is bloed te zien. ,,Schijnbaar was daar binnen wat gebeurd”, concludeert Raymond.

De hulpdiensten zijn binnen enkele minuten ter plaatse - de overbuurvrouw en de voorbijganger hebben beide direct gebeld - maar de vrouw is niet meer te redden. ,,Het was heel heftig om haar te zien. Je schrikt natuurlijk enorm. Ik heb net even een bakkie koffie bij mijn moeder gedronken om er over te praten”, zegt Raymond.

Een paar minuten later ziet hij hoe de hulpdiensten via de woning van een buurman naar de achtertuinen gaan. Daar treffen ze een zwaargewonde man aan, die naar het ziekenhuis wordt gebracht. Wat zich heeft afgespeeld in de woning is onduidelijk. De forensische opsporing doet onderzoek in de woning. Ook wordt met buren gesproken. Er is een witte tent neergezet over het slachtoffer en de straat is aan één kant volledig afgesloten.

Golf van incidenten

Eerder deze week werd de buurt ook al opgeschrikt door twee incidenten: zondagmiddag overleed baby Emily na een steekpartij aan de Wolphaertsbocht. De vader, een 22-jarige militair uit Rotterdam, is hiervoor opgepakt. Een paar dagen later werd er een woning beschoten aan de Hellevoetstraat. In de brievenbus van de woning zat een explosief, dat is verwijderd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

