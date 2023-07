Vrouw pakt 20 euro af van jongetje op kermis: ‘Hoe laag kun je als volwassene gaan?’

Een op zijn zachtst gezegd eigenaardig voorval op de kermis in Helmond woensdag. Daar pakte een vrouw een briefje van 20 euro af van een jongetje dat het geld per ongeluk had laten vallen. Wijkagent Niels schoot te hulp.

De wijkagent vertelt het opmerkelijke verhaal op Instagram. ,,Ik heb in mijn carrière al veel dingen meegemaakt waarover ik me verbaasd heb, maar gisteren spande toch echt de kroon”, begint de wijkagent. Hij was woensdag op de kermis aanwezig toen er een jongetje op hem af stapte. Het jochie was alleen en vertelde dat een vrouw kort daarvoor zijn briefje van 20 euro had afgepakt, wat hij per ongeluk op de grond had laten vallen.

De vrouw zou volgens het jongetje met haar voet op het briefje zijn gaan staan, waarop hij vroeg of hij zijn geld terugkreeg. De vrouw antwoordde van niet, waarna het jongetje zijn 20 euro in de tas van de vrouw zag verdwijnen. ,,Terwijl het jongetje mij dit vertelde barstte hij in huilen uit. Ik heb hem getroost en beloofde hem dat ik mijn best ging doen om de 20 euro terug te krijgen,” schrijft de agent in zijn bericht.

‘Overal hangen bewakingscamera's’

De twee liepen samen naar de plek waar het was gebeurd en het jongetje wees op verzoek van de wijkagent de bewuste vrouw aan. De agent verzocht de vrouw mee te lopen naar een rustigere plek. In eerste instantie ontkende ze het hele verhaal.

Ongelofe­lijk, hoe laag kun je gaan als volwassen vrouw tegenover een klein kind. De wijkagent op Instagram

,,Ik heb haar hierop verteld dat er op het kermisterrein overal bewakingscamera's hangen, waarna ik de onzekerheid in haar ogen zag toenemen. Nadat ik haar vertelde dat ik alles in het werk zou stellen om de 20 euro terug te krijgen, koos ze eieren voor haar geld en bekende ze inderdaad in bezit te zijn van de 20 euro.” Ze haalde daarna het geldbriefje tevoorschijn uit haar tas. ,,Ongelofelijk, hoe laag kun je gaan als volwassen vrouw tegenover een klein kind”, verbaast de wijkagent zich op Instagram.

De moeder van het jongetje kwam daarna aan op de kermis en zei geen aangifte te willen doen. ,,Het jongetje is met een politiepen, een dik compliment en een kleine glimlach naar huis gegaan”, besluit de agent. De vrouw die het geldbriefje afpakte is door de politie weggestuurd van het kermisterrein.