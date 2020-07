Vrouw schrikt zich rot van slapende dakloze op haar bank: ‘Ik denk niet dat hij beseft wat hij mensen aandoet’

,,Ik wilde eigenlijk naar werk vragen”, beweerde hij in de rechtbank in Den Bosch. ,,Er was niemand thuis en de deur was open.” Rechter E. Boersma keek hem met opgetrokken wenkbrauwen aan. ,,Vindt u het normaal om zomaar ergens binnen te lopen en dan te gaan slapen?'' H. schudde zijn hoofd. Het slachtoffer was behoorlijk overstuur door de ervaring. ,,Ik denk niet dat hij beseft wat hij mensen aandoet.’’

Ze vertelde dat de man wel ‘wat meer had gedaan’ dan alleen slapen in de woning. Het slachtoffer beschuldigde hem ook van diefstal: daar was de verdachte echter niet voor aangeklaagd. Hij maakte zich ‘slechts’ schuldig aan ‘huisvredebreuk’. H. zou wel tweemaal hebben proberen in te breken bij een huis in Schijndel. De eigenaar van deze woning trof de man op 5 maart achter zijn huis aan, terwijl H. probeerde de achterdeur open te krijgen.

Laatste bus vertrokken, dus auto gestolen

,,Wat doet u hier?”, vroeg de bewoner. H. antwoordde daarop met de vraag ‘of hij kon helpen met opruimen’. Later bleek de man scharnierpinnen uit een deur te hebben gehaald. ,,Ik dacht dat het onbewoond pand was”, verklaarde de verdachte. ,,Het was zo'n rotzooi in de tuin.''

Later die maand lukte het hem wel in het huis binnen te dringen. De bewoner betrapte hem opnieuw. De verdachte pakte daarop een bezem uit de keuken en viel het slachtoffer aan. Rechter E. Boersma zag dit als een poging tot diefstal met geweld. H. stal op 8 februari ook een personenauto in Sint-Oedenrode. ‘Het was laat’ en ‘de laatste bus was al vertrokken’.

Sporttassen in Veghel gestolen

Hij heelde een elektrische fiets in Veghel en stal hier in mei van dit jaar twee sporttassen. Die hadden twee dames op een bankje in een park gezet, terwijl ze zelf gingen sporten.

H. was nooit eerder opgepakt. De rechter noemde het ‘heel vervelende feiten’. ,,Ik wil best aannemen dat u door vervelende omstandigheden in deze situatie terecht bent gekomen. Maar dit is niet de manier uw problemen op te lossen.” Ze legde een celstraf van 12 maanden op aan de verdachte, waarvan de helft voorwaardelijk.