Vrouw slaat met hamer op auto van toeterende opa en kleinkind

Of het toeteren van dat kleinkind daadwerkelijk de aanleiding was is niet helemaal duidelijk, maar zeker is dat de vrouw tijdens het toeteren ineens met een grote hamer op de motorkap sloeg. Daar bleef het niet bij: de vrouw sloeg ook de zijruit in, vlak naast het hoofd van de opa. De geschrokken man stapte uit om de vrouw aan te spreken, maar die rende snel weer weg.



Buren zagen het gebeuren en schoten de geschrokken opa en zijn kleinkind te hulp. Het was ook snel duidelijk wie de vrouw was: ze woonde in de Wattstraat, om de hoek. Daar is ze opgepakt op verdenking van poging tot doodslag en vernieling.



De vrouw is in de loop van de avond weer vrijgelaten, nadat ze was verhoord. De hamer is in beslag genomen.